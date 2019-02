OM : Balotelli trolle salement Man United... mais il déteste le PSG !

Dans : OM, PSG, Ligue des Champions.

Mardi soir, Mario Balotelli était bien évidemment devant sa télévision pour regarder le choc des 8es de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester United. Un match remporté par les Parisiens, bien supérieurs aux Reds Devils à Old Trafford (0-2). Et visiblement, Mario Balotelli a apprécié le spectacle. En tant que grand supporter de Manchester City, l’attaquant marseillais a pris son pied. Même si, interpellé par les supporters olympiens qui lui ont rappelé que c’était le Paris Saint-Germain en face, l’international italien a été contraint de rappeler qu’il n’était pas non plus un grand fan du club de la capitale française.

« Oooolé, les fans de City sont heureux ! Bonne nuit… » avait-il d’abord tweeté avant de rectifier sur les réseaux sociaux. « Ne vous inquiétez pas, je n’aime pas du tout Paris aussi. Allez l’OM ! » a lâché celui qui a déjà été adopté par les fans de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que sur le terrain, le buteur de 28 ans est pour l’instant irréprochable avec déjà deux buts en deux titularisations. En attendant la réception d’Amiens, samedi à 17 heures, afin d’enchaîner avec une troisième victoire consécutive en L1.