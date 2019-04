OM : Balotelli suspendu six mois ? La menace existe !

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà suspendu pour le déplacement qu'effectuera l'OM le samedi 20 avril prochain, après avoir pris contre Bordeaux un carton jaune, le troisième en moins de dix matches, Mario Balotelli risque très gros suite à l'incident rencontré avec Pablo. En effet, le joueur bordelais, qui a lui été expulsé lors du récent Bordeaux-Marseille, a eu le nez cassé suite à un contact avec l'attaquant marseillais, Pablo affirmant avoir reçu un coup de coude volontaire de Mario Balotelli. Un coup qui n'a pas été vu par l'arbitre, mais que Bordeaux a dénoncé dans un communiqué publié dès samedi.

Interrogés par 20 Minutes, d'anciens arbitres et une avocate spécialisée confirment qu'en cas d'application stricte et dure du règlement, la commission de discipline pourrait infliger jusqu'à six mois de suspension au buteur italien. Mais à priori, on s'oriente probablement vers une sanction plus light même si elle pourrait priver l'Olympique de Marseille de Mario Balotelli pour plusieurs rencontres à un moment décisif. « Et si Pablo a le nez cassé, c’est qu’il y a eu un coup. La commission peut aller jusqu’à six matchs de suspension pour un coup de coude qui casse le nez… Surtout qu’il y a un critère aggravant : c’est en dehors d’une action », constate Philippe Malige, ancien arbitre de Ligue 1, qui rappelle que la commission de discipline ne rigole pas avec ce genre de faute, Teji Savanier, le joueur de Nîmes ayant pris cinq matches de suspension après une béquille volontaire sur Kylian Mbappé en début de saison. A toutes ces questions, l'OM aura un début de réponse mercredi soir après la réunion de la commission à la LFP.