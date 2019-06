OM : Balotelli sérieux, c'est « 3 à 4 buts par match », Marseille hésite

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Mario Balotelli arrive à la fin de son court contrat avec l'Olympique de Marseille, et pour l'instant rien n'indique que l'attaquant italien va prolonger son séjour dans le Sud de la France. Samedi, La Provence n'était pas loin de penser que Super Mario en avait même fini avec son aventure sous le maillot de l'OM, l'absence de qualification européenne, les moyens financiers de Marseille et les quatre matches de suspension pris par Mario Balotelli enfonçant le clou. Cependant, les propos du sélectionneur national italien ont forcément de quoi faire réfléchir Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt et André Villas-Boas.

S'exprimant à l'occasion du regroupement de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini a évoqué le cas Mario Balotelli, qu'il n'a pas retenu. « Mario fait toujours des choses qu'il ne devrait pas faire, et là il prend quatre match de suspension. Désormais et comme toujours, tout dépendra de lui. Il a les qualités techniques pour jouer au plus haut niveau, il peut faire beaucoup plus et il ne joue pas à 100%, sinon il marquerait 3 ou 4 buts par match ! », constate le sélectionneur italien, qui attend beaucoup plus de l'attaquant. L'Olympique de Marseille peut donc hésiter à continuer l'aventure avec Mario Balotelli, même si d'autres clubs avant l'OM ont pensé que le miracle pouvait se réaliser...et ont échoué.