OM : Balotelli recruté en janvier, mais quelle erreur !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a étiré sa série d'invincibilité au Vélodrome face à l'AS Saint-Etienne (2-0).

Cela fait 26 matchs et plus de 40 ans que les Verts n'ont plus gagné chez les Phocéens. Une éternité poursuivie grâce à deux hommes : Florian Thauvin et Mario Balotelli. Si le premier a délivré un corner décisif et marqué un penalty (20e), le second a définitivement mis le public olympien dans sa poche. En marquant son quatrième but en six matchs sous le maillot marseillais (12e), le troisième dans son nouveau stade, l'attaquant italien a régalé pour faire l'unanimité. Avec son nouveau buteur, recruté pendant le dernier mercato hivernal, l'OM est parfaitement reparti de l'avant avec cinq matchs sans défaite, pour quatre victoires.

Une bonne nouvelle dans la course à l'Europe, mais certains spécialistes regrettent le fait que Super Mario ne soit pas arrivé à Marseille dès l'été dernier. Florian Gazan en tête. « Ahlalalala si Balotelli avait fait toute la saison, l’OM se battrait sans doute pour la Ligue des Champions ! C’est une vraie bavure... », lance-t-il sur Twitter. Même son de cloche chez Nabil Djellit‏. « La saison de l'OM a démarré avec l'arrivée de Balotelli... Il a tout changé. Peut-être trop tard pour la Ligue des Champions... », prévient le journaliste, pour qui les dirigeants n'auraient pas dû laisser passer leur chance en août, quand celui qui évoluait alors à Nice était tout proche de signer.

Ahlalalala si Balotelli avait fait toute la saison, l’@OM_Officiel se battrait sans doute pour la #liguedeschampions ! C’est une vraie bavure... #OMASSE — Florian Gazan (@flogazan) 3 mars 2019