OM : Balotelli, pourquoi ça traine si longtemps ?

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Lancée depuis plusieurs semaines du côté de l'Olympique de Marseille, l'opération Mario Balotelli avance, même si les négociations financières sont délicates.

Alors que la préparation estivale bat son plein, le club phocéen avance bien dans son recrutement. Si le défenseur central tant désiré par Rudi Garcia est arrivé vendredi, avec la venue de Duje Caleta-Car pour 19 millions d'euros en provenance du RB Salzburg, le fameux grand attaquant se fait toujours désirer à Marseille. Si tout se goupille bien au cours des prochains jours, Mario Balotelli devrait être l'heureux élu. Sauf que pour l'instant, les négociations avec l'agent Mino Raiola sont un peu tendues. Si Andoni Zubizarreta « essaye de trouver des solutions avec Nice et le joueur » dans ce dossier « original », l'OM est prêt à débourser les 10 millions d'euros réclamés par l'OGCN pour le transfert de Balo, mais c'est au niveau contractuel que la transaction bloque pour l'instant.

Marseille étant prêt à offrir le plus gros chèque de son histoire à l'attaquant italien, Jacques-Henri Eyraud ne fera pas non plus exploser la banque, et un salaire de quatre millions d'euros net sans les primes est réclamé par le buteur niçois, selon Libero Quotidiano. Un vrai investissement pour l'OM, qui a toutefois le champ libre dans ce dossier, vu que les clubs italiens ne veulent plus prendre de risques avec Balotelli et que le joueur a lui-même écarté la piste le menant au Borussia Dortmund. Récemment, Bologne et Parme ont tenté de faire affaire avec Mino Raiola, sans parvenir à l'intéresser. Et c'est aussi cette absence d'intérêts extérieurs solides qui empêche le truculent agent de faire monter les enchères à sa guise. Voilà pourquoi le clan Balotelli fait trainer les choses, même si l'OM pourrait bien finir, un jour, par perdre patience.