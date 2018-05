OM : Balotelli pour oublier Germain et Mitroglou, Papin en rêve

Dans : OM, Mercato.

Depuis quelques jours, la rumeur Mario Balotelli (27 ans) devient de plus en plus crédible à l’Olympique de Marseille.

Cette saison, l’attaquant de l’OGC Nice a confirmé qu’il revenait à un bon niveau, lui qui a inscrit 18 buts en championnat. De quoi faire saliver les supporters marseillais à l’image de Jean-Pierre Papin. Sans vouloir rabaisser Valère Germain ni Kostas Mitroglou, le Ballon d’Or 1991 a réclamé l’arrivée de l’Italien ou celle d’un autre avant-centre plus performant.

« Quand on parle de grands joueurs, c'est pour moi le bon investissement pour l'OM, il ne faut même pas se poser la question, a conseillé l’ancien Marseillais interrogé par Le Phocéen. Je ne dis pas qu'il n'y a que lui, mais avec Balotelli, on sait déjà que c'est au-dessus de ce qu'on a, c'est certain. » Et le poste d’attaquant n’est pas le seul à renforcer selon Papin.

« Un gros plus pour l’OM »

« Je pense qu'il ne manque pas grand-chose, car l'ossature est déjà là. Il faut renforcer le banc, et trouver un joueur indiscutable par ligne, apporter plus de qualité, a-t-il estimé. J'ai beaucoup aimé la révélation de Sarr, la confirmation d'Amavi, Luiz Gustavo bien sûr, mais surtout au milieu. Il nous manque donc un vrai bon défenseur central, une vraie sentinelle au milieu devant la défense, et un buteur comme Balotelli qui serait un gros plus l'OM. Le reste, on l'a déjà. » Reste à savoir si Balotelli ouvrira la porte après ses appels du pied à la Serie A.