OM : Balotelli le Zlatan Ibrahimovic de Marseille ? La décla choc

Mario Balotelli et Zlatan Ibrahimovic se sont côtoyés sous le maillot de l'Inter, mais si le géant suédois a connu ensuite une carrière flamboyante, cela a moins été le cas pour Super Mario, rarement capable du meilleur, et très souvent du pire. Désormais installé à l'Olympique de Marseille, où il a réussi à s'intégrer sans faire de bruit, l'attaquant italien a retrouvé des couleurs et pour l'instant tout va bien. Futur adversaire de l'OM, l'ASSE a sur son banc un certain Jean-Louis Gasset, qui a lui connu Zlatan Ibrahimovic lorsqu'il était l'adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain.

Et avant OM-ASSE, l'entraîneur des Verts avoue voir un parallèle entre Mario Balotelli et l'ancien buteur vedette du PSG. « Dans le comportement, il me rappelle Ibra. Et Dieu sait que j'apprécie Ibra. Il fait comme s'il ne s'intéressait plus au match, mais l'action d'après, il va faire un geste de classe et marquer. J’apprécie surtout sa faculté à prendre la pression. Tout le monde regarde Balotelli maintenant, donc les autres sont soulagés. Et il a donné confiance à l'équipe, je pense qu'il a transfiguré l'équipe », confie Jean-Louis Gasset, qui va devoir trouver les mots pour convaincre ses joueurs que Mario Balotelli n'est pas Zlatan Ibrahimovic, lequel avait pour habitude d'être le bourreau de l'AS Saint-Etienne lorsqu'il portait le maillot du PSG.