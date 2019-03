OM : Balotelli furieux d'un bobard sur une célébration anti-PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, Canal Plus révélait une information assez inattendue sur Mario Balotelli, et sa façon de célébrer un éventuel but.

Effectivement, la chaîne cryptée, qui diffusait le classico PSG-OM, affirmait que le buteur phocéen avait prévu de chambrer Paris comme jamais en cas de but en montrant aux supporters parisiens un maillot à l’effigie de Marcus Rashford, bourreau des hommes de Thomas Tuchel en Ligue des Champions. Venant d’un homme aussi imprévisible que Super Mario, tout cela avait l’air plutôt crédible.

Mais sur son compte Instagram ce lundi matin, Mario Balotelli a mis fin à la fiction et a ramené tout le monde sur Terre en démentant formellement cette information. « Arrêtez de créer des histoires sur moi. C’est un mensonge ! » a ainsi clamé le buteur italien, pour qui toute cette histoire n’est rien d’autre qu’une énorme arnaque. Le message est passé…