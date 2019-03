OM : Balotelli et Garcia, le renouveau de Marseille c'est grâce à eux !

Dans : OM, Ligue 1.

Invaincu depuis cinq matchs en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est installé à la quatrième place du classement en battant Saint-Etienne dimanche soir au Vélodrome (2-0).

Un succès riche en enseignements, avec des cadres encore sur le banc. Effectivement, Rudi Garcia a continué de faire des choix forts en se privant de Luiz Gustavo, Payet, Rami, Rolando ou encore Strootman au coup d’envoi. Interrogé sur Le Phocéen, Bernard Pardo estime que le coach olympien est à féliciter après le redressement de l’équipe. Au même titre que Mario Balotelli, qui carbure à plein depuis son arrivée en janvier au mercato…

« Il fallait prendre des décisions fortes et Rudi les a prises. Bien sûr, il y a Balotelli qui carbure d'entrée, et ça, c'est fantastique. Mais il a reconstitué un groupe avec qui il peut de nouveau travailler, car si ça continuait comme ça, c'était intenable. Il se passe de grands noms, donne les clés du jeu à Maxime Lopez et ce dernier s'en est emparé avec beaucoup de talent. Encore une fois, Balotelli est le messie dans cette affaire, mais pour le reste, Garcia a pris de vraies décisions » a confié l’ancien joueur de l’OM, optimiste pour la fin de la saison Marseille grâce aux choix forts de Rudi Garcia et à la forme étincelante de Mario Balotelli.