OM : Balotelli est une victime, Rudi Garcia rétablit la vérité

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche dernier, lors de la défaite de l’Olympique de Marseille contre Nantes (1-2), Mario Balotelli est passé tout proche de l’expulsion...

Coupable d’avoir asséné un coup de poing à Diego Carlos avant la pause, l’attaquant italien n’avait alors écopé que d’un carton jaune. Par miracle ou presque, Super Mario sera donc du déplacement à Strasbourg ce vendredi soir. Mais avant cette rencontre capitale dans le sprint final de cette saison, l’avant-centre de 28 ans a tout de même reçu le soutien de son entraîneur.

« Depuis qu'il est avec nous, on a plutôt une version de Mario Balotelli plutôt sage et réfléchie. Il est quand même victime de l'intelligence adverse. Moi-même, quand je jouais contre Mario Balotelli, je disais à mes défenseurs de le provoquer verbalement, physiquement, et de le faire disjoncter. Il faut aussi arrêter de tirer tout le temps dans le même sens. Il ne joue pas que contre des saints. Mais il doit se tenir et surtout ne pas répondre aux provocations. C'est rarement lui qui dégaine le premier », lance, en conférence de presse, Rudi Garcia, qui sait que Balotelli n’est pas à son premier coup d’essai, la récente altercation avec Pablo (Bordeaux) l’attestant. Déjà sanctionné de quatre cartons depuis le début de l’année, le leader offensif de l’OM devra donc se calmer s’il ne veut pas louper le choc du week-end prochain face à l’OL, potentiellement décisif dans la course à l’Europe.