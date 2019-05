OM : Balotelli est « dérangé », Daniel Riolo est cash

Dans : OM, Ligue 1.

Mario Balotelli a traversé comme un fantôme le match OM-OL, l'attaquant italien se faisant surtout remarquer pour son attitude après la rencontre. A l'heure où l'Olympique de Marseille s'apprête à entamer une énième révolution, Super Mario semble déjà être sur le départ. Et pour Daniel Riolo, Mario Balotelli est une énigme totale, le journaliste de RMC émettant des critiques très vives à l'encontre du buteur italien, dont il se demande s'il est toujours sur notre planète.

Pour Daniel Riolo, Mario Balotelli est un cas à part, et un footballeur incompréhensible et ingérable. « Balotelli est insupportable surtout pour les autres joueurs, le football ne l’intéresse pas, ça ne le branche pas. Il va faire quoi de sa vie car c’est son métier d’être joueur de foot ? Il est où son plaisir ? Il dort, il fout rien (...) Il ne s’analyse pas. Je suis choqué, il serait mauvais encore on pourrait comprendre, mais lui il finit toujours pas ne pas s’entendre avec ses coéquipiers, s’embrouiller avec untel, il est brouillé avec Nice, personne ne va le regretter à Marseille (...) C’est quoi sa vie au fond ? Là je pense qu’il ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie, il peut avoir quoi comme analyse. Il est dérangé le gars », a lancé un Daniel Riolo totalement sidéré par l'attaquant transalpin de l'Olympique de Marseille.