OM : Balotelli craque et allume les « horribles » arbitres de L1 !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Bien isolé à la pointe de l’attaque marseillaise, Mario Balotelli a vécu une soirée pénible à l’occasion du choc entre Marseille et Lyon dimanche soir au Stade Vélodrome. Et sur le peu de ballons qu’il a négocié, l’international italien a régulièrement été sanctionné. Il a même été averti pour une très légère obstruction sur Anthony Lopes, qui ne méritait pas franchement de carton jaune avant la pause. Un fait de jeu qui a fait sortir de ses gonds l’international italien, lequel n’a pas masqué sa colère sur le terrain. Et encore moins dans les vestiaires…

En effet, dans les couloirs du Stade Vélodrome pendant la mi-temps, Mario Balotelli a craqué. « Les arbitres français sont les pires ! Oui oui, tu le sais » a-t-il lâché, énervé comme jamais, au caméraman de Canal Plus. « Les arbitres de Ligue 1 sont horribles » a ensuite conclu un Super Mario dont l’avenir semble plus que jamais s’écrire loin du championnat de France. Désormais certain de ne disputer aucune Coupe d’Europe la saison prochaine, Marseille aura en effet bien du mal à retenir son charismatique attaquant, auteur de 8 buts en Ligue 1 depuis son arrivée en provenance de Nice il y a cinq mois.