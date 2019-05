OM : Balotelli, Balotelli, Mamadou Niang en a marre

Dans : OM, Ligue 1.

La saison est déjà ratée à l’Olympique de Marseille, mais la réception de l’Olympique Lyonnais représente la dernière chance de redorer le blason de la formation phocéenne.

Un succès dans un Vélodrome possiblement frondeur mais en tout cas bien garni permettrait non seulement de sauver un peu la face, mais aussi de pouvoir priver Lyon de Ligue des Champions, pour le plus grand bonheur de Saint-Etienne, qui doit aussi faire le travail de son côté. Pour cela, l’OM comptera sur son seul joueur efficace de la deuxième partie de saison : Mario Balotelli. Et c’est bien là le problème selon Mamadou Niang, qui s’est confié à ce sujet dans La Provence.

« Je pense surtout qu’on fait une fixation sur ce Mario Balotelli. Chaque fois qu’il y a un match de l’OM, on parle de Balotelli, qu’il soit là ou qu’il ne soit pas là. Aujourd’hui, l’OM a besoin d’un collectif, de onze joueurs et pas uniquement d’un seul, que ce soit Balotelli ou (Florian) Thauvin. Il n’y a pas besoin d’individualités, il faut retrouver une équipe », a déploré l’ancien buteur et capitaine de l’Olympique de Marseille, pour qui l’important serait déjà de retrouver une équipe qui tienne la route. Mais en cette fin de saison, même l’efficacité redoutable de l’Italien ne parvient pas à cacher le niveau insuffisant de la formation de Rudi Garcia.