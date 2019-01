OM : Balotelli attendu avant mercredi minuit à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Histoire de se faire pardonner auprès des supporters le naufrage de l'Olympique de Marseille en Coupe de France, et cela avant la réception de l'AS Monaco dimanche prochain, Jacques-Henri Eyraud semble vouloir passer à la vitesse supérieure concernant le mercato. En effet, le président de l'OM, qui est à bloc sur la signature de Mario Balotelli, se serait fixé un objectif, obtenir la signature de Mario Balotelli avant mercredi minuit afin de pouvoir aligner l'attaquant italien de Nice contre le club de la Principauté. C'est le scénario proposé ce lundi soir par Yahoo Sport.

Pour le média en ligne, les choses semblent aller dans le bon sens pour une conclusion rapide dans le dossier Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille. « Mario Balotelli devrait bien s’engager avec l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, les dirigeants olympiens souhaitent engager l’attaquant italien de 28 ans avant ce mercredi minuit afin de pouvoir l’aligner ce dimanche en Ligue 1 face à Monaco. Le board marseillais est confiant quant à l’arrivée de « Super Mario » au Vélodrome. Il s’agit de la priorité absolue du président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud », indique Yahoo, qui mise sur une résiliation rapide du contrat entre Mario Balotelli et l'OGC Nice et un accord peut-être déjà trouvé entre Mino Raiola et le boss de l'Olympique de Marseille.