Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le cas Mario Balotelli semble devoir être le premier dossier à régler pour André Villas-Boas, car si l'attaquant italien est lié jusqu'à la fin du mois de juin à l'Olympique de Marseille, il sera ensuite libre de signer où il le souhaite. De son côté, Super Mario a clairement fait savoir qu'il n'est pas opposé à prolonger son bail avec l'OM, sachant que le buteur transalpin est actuellement payé près de 500.000 euros par mois. Oui mais voilà, du côté du club phocéen on paraît peu enclin à garder Mario Balotelli la saison prochaine. Et ce samedi dans La Provence, l'attaquant de 28 ans se prend une volée de bois vert.

Evoquant les cinq mois de Mario Balotelli à l'OM, Jean-Claude Leblond ne fait pas dans la dentelle. « Son apport a d’ailleurs été indéniable, même si l’effet n’a pas duré : des buts sur le terrain, mais aussi de la joie dans le vestiaire, un rayonnement au-delà des frontières et un entraînement assidu pour préparer l’épreuve du 50 km marche des JO de Tokyo... », balance le journaliste du quotidien régional, faisant référence à l'attitude nonchalante de Mario Balotelli sur le terrain. Plus sérieusement, l'hypothèse de voir Super Mario rester à Marseille est devenue très faible, l'absence d'une qualification européenne et les risques liées au fair-play financier étant de nature à inciter André Villas-Boas à miser sur d'autres profils.