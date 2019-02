OM : Balotelli a probablement sauvé Rudi Garcia en une phrase

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de son deuxième but en trois matches sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli a donné raison à Jacques-Henri Eyraud, lequel s'est battu pendant de longs mois pour faire signer l'attaquant italien. Mais même si l'OM n'est pas apparu largement dominateur à Dijon, Super Mario semble déjà affûté et a même déjà fait oublier ses six mois désastreux à Nice. Sa voix peut donc mieux porter, et son avis sera entendu plus efficacement par une majorité de supporters marseillais qui réclamaient le limogeage de Rudi Garcia depuis des semaines.

Après la victoire à Dijon, Mario Balotelli a dit tout le bien qu'il pensait et le plaisir qu'il avait à travailler avec lui, jetant à distance une pierre dans le jardin de Patrick Vieira. « Rudi est un très bon coach. Il est très compréhensif, c’est le plus important. Certains coachs n’interagissent pas avec leurs joueurs, ne les comprennent pas. Avec lui c’est le cas, et c’est une très bonne chose pour moi. J’ai tout de suite eu l’impression de faire partie de l’équipe. Je dois remercier les joueurs pour ça, ils m’ont intégré à la famille marseillaise très rapidement », s'est réjoui l'attaquant italien, qui va devoir continuer à ce rythme pour faire taire définitivement le débat sur Rudi Garcia.