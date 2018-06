OM : Balotelli à Marseille ? Il s’inquiète pour Nice

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Priorité de l’OM en ce qui concerne le renfort offensif, Mario Balotelli attend visiblement de belles offres en provenance d’Italie.

Mais pour le moment, aucun club ne l’a contacté, lui et son agent, ce qui a le don de limiter ses choix. En revanche, Marseille avance dans ce dossier et Rudi Garcia fait le forcing au téléphone pour convaincre l’international italien de relever le challenge de remettre l’OM sur le podium. Interrogé sur son avenir, Mario Balotelli n’a pas vraiment beaucoup fait avancer le schmilblick, mais il a reconnu que la rivalité entre les supporters de Nice et de l’OM pouvait aussi entrer en ligne de compte.

« Si je vais retourner en Italie ? Je ne sais vraiment pas où j’irai jouer, que ce soit en Italie ou à l’étranger. Marseille ? Je ne sais pas comment réagiraient les supporters de Nice », a expliqué à Tuttosport un Super Mario qui se pose simplement une question logique. De là à remettre un éventuel transfert en cause, il y a encore beaucoup de marge pour celui qui a fait bien pire en jouant pour l’Inter Milan, puis le Milan AC, à quelques années d’écart.