OM : Balotelli à l'OM, ce serait un énorme exploit !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Auteur d’une saison remarquable à l’OGC Nice, Mario Balotelli est la priorité des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Mais si l’OM est « bien positionné » dans ce dossier comme le confirmait L’Equipe en début de semaine, rien n’est encore acté dans le clan du joueur. Néanmoins, les clubs italiens ne se bousculent pas et c’est bien à Marseille que pourrait signer le buteur de 27 ans dans les prochaines semaines. Cela serait un véritable « exploit » pour Eric Di Meco, qui ne pensait pas l’OM capable de recruter des joueurs de ce calibre sans Ligue des Champions.

« Balotelli, je sais pas si c’est un bon coup, ou non, car on ne sait jamais avec lui. On pensait à un moment qu’il allait être très fort, et puis il a eu des problèmes partout où il est passé au point d’être obligé de devoir se relancer à Nice. A l’arrivée, il revient dans le circuit puisqu’il est de nouveau appelé en équipe nationale et qu’on en parle dans beaucoup de clubs. A l’OM, il ne faudrait pas casser la bonne mentalité qu’il y a dans le vestiaire, mais il a l’air d’avoir changé. Si Marseille arrive à faire un joueur comme ça ce sera un exploit car je continue à dire que lorsque tu ne joues pas la Ligue des champions c’est un handicap sur le marché des transferts » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM sur RMC. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud devra lâcher 10ME au mercato pour s’attacher les services de Super Mario.