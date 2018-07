OM : Avec le gang des Croates, ça ne passera pas

Dans : OM, Mercato, Bundesliga.

Questionné sur le probable recrutement de Duje Caleta-Car du côté de l'Olympique de Marseille, Grégory Sertic n'a pas hésité à vendre du rêve.

Cet été, le club phocéen a deux priorités au mercato : recruter un avant-centre et un défenseur central. Si le premier dossier traîne un peu, même si la venue de Mario Balotelli semble inéluctable, le second est en passe de se finaliser. En effet, l'OM a bouclé l'arrivée de Duje Caleta-Car contre une indemnité de transfert de 19 millions d'euros en provenance du RB Salzbourg. Alors que l'international croate s'apprête à signer un contrat jusqu'en 2023 avec Marseille, Grégory Sertic n'a dit que du bien du joueur de 21 ans, et récemment vice-champion du Monde.

« Balotelli à l'OM ? Pour l’instant, c’est plus mon petit Croate qui va signer, je pense, j’espère parce que ça va être une très bonne recrue pour nous. Ça serait cool. Il est en train de passer sa visite médicale d’après le coach… pas d’après moi (rires), donc on espère. Je le connais donc je peux vous dire que c’est un très bon joueur donc il va faire beaucoup de bien à l’OM. Après, Mario, ce serait un plus pour l'OM, on sait tout ce qu'il peut apporter », a lancé, sur Le Phocéen, le défenseur franco-croate, qui n'a donc pas peur pour sa place au sein de l'effectif de Rudi Garcia, même s'il se trouve encore à l'infirmerie à cause d'une blessure au genou...