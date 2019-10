OM : AVB snobe le PSG, Pierre Ménès lui donne raison

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a pas livré une performance extraordinaire au Stade Vélodrome face au Racing Club de Strasbourg.

Mais l’essentiel pour le club phocéen était de renouer avec la victoire, après trois matchs nuls et une défaite. C’est chose faite avec ce succès 2-0 obtenu grâce aux buts de Kamara et de Strootman. Désormais, André Villas-Boas est tourné vers le classique face au PSG. Mais après la rencontre remportée face aux Alsaciens, le coach portugais a assuré qu’à ses yeux, ce choc n’en était plus vraiment un et que les matchs contre Lille et Lyon étaient les plus importants.

Une interview d’après-match validée à 100 % par Pierre Ménès. « J’ai beaucoup aimé celle de Villas-Boas, qui a fait preuve de lucidité dans ses propos, en particulier sur le Classico de dimanche prochain. Bien sûr, Marseille n’ira pas au Parc pour perdre, mais le technicien portugais est suffisamment intelligent pour savoir que ce sont les deux matchs suivants au Vélodrome, contre Lille puis face à Lyon, qui sont les plus importants » a apprécié le journaliste de Canal Plus sur son blog. En revanche, Pierre Ménès a moins aimé le match d’un Marseille trop timide après son ouverture du score précoce par Boubacar Kamara dès la seconde minute de jeu…