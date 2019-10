OM : AVB lance le mercato hivernal de Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis trois matchs, c’est avec une défense centrale composée de Duje Caleta-Car et du jeune Lucas Perrin que l’Olympique de Marseille est contraint d’évoluer suite à la blessure d’Alvaro Gonzalez et à la suspension de Boubacar Kamara. Les deux joueurs vont bientôt revenir à la compétition. Mais ces deux absences ont prouvé que la profondeur du banc de l’OM était extrêmement limitée à ce poste. Un manque à combler pour André Villas-Boas selon le site Football Club de Marseille, qui informe que le coach portugais a d’ores et déjà activé une piste.

Celle-ci mène à Carlos Salcedo, l’international mexicain évoluant au côté d’un certain André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterey. Après une malheureuse expérience à Francfort, il pourrait donc revenir en Europe puisque André Villas-Boas, fin connaisseur du football sud-américain, aurait personnellement pris son téléphone pour contacter le joueur. Une chose est en revanche certaine : Marseille ne fera pas de folies d’un point de vu financier pour s’octroyer les services de ce joueur de 26 ans. C’est donc un prêt avec option d’achat qui devrait être privilégiée, à condition évidemment que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta valident cette piste initiée par André Villas-Boas en personne. La dernière fois que le Portugais a exigé la venue d’un joueur, il s’agissait de Dario Benedetto, déjà auteur de 5 buts en Ligue 1.