OM : AVB kiffe ce joueur, Eyraud joue avec le feu

En petite forme lors des premières journées de championnat, Maxime Lopez a clairement élevé son niveau de jeu au cours des dernières semaines.

Excellent face à Monaco il y a une semaine, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe, samedi après-midi au Stade Vélodrome contre Montpellier. Présent à la récupération, précis dans les transmissions et surtout dangereux offensivement avec notamment une énorme occasion en début de match, Maxime Lopez s’impose comme un élément incontournable du système d’André Villas-Boas en Provence.

Mais la situation contractuelle du minot de l’OM doit alerter la direction. Et pour cause, Maxime Lopez sera en fin de contrat en juin 2021. Autrement dit, l’été prochain pourrait être crucial pour Jacques-Henri Eyraud avec le n°27 de Marseille, qu’il faudra soit vendre soit prolonger au risque de le voir partir pour zéro euro six mois plus tard. Le plus inquiétant dans ce dossier, c’est que l’Olympique de Marseille n’a entamé aucune discussion pour prolonger le bail de Lopez, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe en ce milieu de semaine. Assurément, Jacques-Henri Eyraud joue avec le feu dans ce dossier que l’actuel 5e de Ligue 1 ferait bien de boucler au plus vite afin d’éviter une mauvaise surprise l’été prochain.