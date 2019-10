OM : Aulas alerté, il ne doit pas imiter Eyraud avec Garcia

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Après une saison et demie satisfaisante, l’aventure s’est gâtée entre l’Olympique de Marseille et Rudi Garcia, pour finalement prendre fin il y a cinq mois avec le licenciement du technicien français. Ce dernier ne s’est pas laissé abattre et a rapidement rebondi en signant lundi un contrat de 18 mois en faveur de l’Olympique Lyonnais. Sans surprise, ce choix ne fait pas lever les foules dans le Rhône, où l’on retient surtout que Rudi Garcia a été à l’origine de choix catastrophiques de Marseille au mercato. Assurément, la gestion de Jacques-Henri Eyraud n’était pas la bonne avec l’ancien technicien de Lille. Jean-Michel Aulas a ainsi vu tout ce qu’il ne fallait pas faire selon Johan Micoud.

« Garcia n’a gagné qu’à Lille, il n’a pas gagné à Rome et à Marseille. C’est surprenant de le voir débarquer à Lyon car ça ne s’est pas bien fini à Marseille. Après ce n’est pas pour ça que Rudi Garcia est à jeter. Je pense que c’est quelqu’un qui a des idées, il a essayé de faire jouer ses équipes même si ça c’est mal passé avec l’OM. A Marseille cela a été mal géré à la fois par lui mais aussi par le club. Dans l’ensemble, c’est un entraineur qui cherche à faire jouer son équipe, je peux donc comprendre le choix de Lyon. Mais il y a quand même un point d’interrogation avec ce qu’il s’est passé à Marseille… et comment ça va être accepté par les supporters lyonnais ? On lui a trop donné de pouvoirs à Marseille, ça ne sera pas le cas à Lyon » a commenté l'ancien joueur, pas emballé outre-mesure par le choix de Jean-Michel Aulas. A Rudi Garcia de faire mentir tout le monde…