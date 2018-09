OM : Aucune raison de paniquer en défense, voilà la preuve !

Dans : OM, Ligue 1.

Interrogé sur les faiblesses défensives affichées par l'Olympique de Marseille en ce début de saison, Fabien Laurenti n'a pas vraiment d'inquiétudes profondes.

Le club phocéen est reparti sur les mêmes bases que la saison passée. Avec dix buts marqués en quatre journées de Ligue 1, l'OM dispose de la deuxième meilleure attaque du championnat derrière celle du PSG. Mais par contre, avec sept buts encaissés, Marseille a la cinquième pire défense de France. Une statistique montrant que le secteur défensif olympien est clairement à la peine en ce début de saison. Pas de quoi inquiéter Fabien Laurenti, qui pense que les erreurs individuelles de Caleta-Car (Nîmes), Sakai (Nîmes) et Rami (Monaco) sont dues à un souci physique, et non pas à une mésentente tactique.

« Pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il s'agit simplement d'un problème physique. Adil Rami n'a clairement pas digéré la coupe du monde, et sa préparation tronquée explique son niveau actuel, comme pour Sakai. Même chose pour Caleta-Car qui a attaqué trop tôt dans une équipe qu'il ne connaît pas du tout. Ce déficit physique explique facilement les erreurs individuelles, car on est beaucoup plus vite en surrégime et le cerveau ne réagit plus de la même manière. On manque de lucidité, et donc de réflexes », a lancé, dans Le Phocéen, l'ancien défenseur marseillais, qui estime donc que ce problème défensif va rapidement disparaître du côté de l'OM. Premier élément de réponse le week-end prochain contre Guingamp après une trêve probablement salvatrice pour la défense de Rudi Garcia.