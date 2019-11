OM : Au top de sa carrière, il met la pression à Marseille

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato cohérent en s’attachant notamment les services d’Alvaro Gonzalez. Depuis sa signature, l’Espagnol fait l’unanimité…

Et pour cause, ses prestations sur le terrain sont intéressantes, ce qui a rapidement fait de lui le patron de la défense olympienne. Encore gêné par sa blessure au tibia face à Lille samedi après-midi, l’ancien de Villarreal a serré les dents pour jouer et a livré une performance très satisfaisante. Les supporters sont ravis, et le joueur aussi. Dans une interview accordée à Marca, Alvaro Gonzalez a par ailleurs indiqué qu’il était à l’apogée de sa carrière. Et qu’il était donc grand temps pour lui de découvrir la Ligue des Champions. Avec l’OM dès la saison prochaine ?

« Je vis peut-être le meilleur passage de ma carrière. Je suis venu ici pour jouer la Champions League. On va tout mettre en oeuvre pour que ça soit la saison prochaine. Pour réaliser tous mes rêves, je dois jouer la Ligue des Champions. J'espère que ce sera avec l'OM la saison prochaine » a indiqué Alvaro Gonzalez, prêté avec une option d’achat automatique par Villarreal. Face au LOSC samedi, la recrue marseillaise était associée à Duje Caleta-Car en défense centrale tandis que Boubacar Kamara évoluait au poste de milieu défensif. Une tactique qu’André Villas-Boas va certainement reconduire pour le choc contre l’OL dimanche soir au Stade Vélodrome (21 heures).