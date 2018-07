OM : Au secours, la charnière centrale de Garcia fait peur !

Dans : OM, Ligue 1.

C’est certain, l’effectif de l’Olympique de Marseille ne manque pas de défenseurs centraux. Le problème, c’est que beaucoup d’entre eux ne sont pas disponibles.

Le Français Adil Rami et la recrue croate Duje Caleta-Car sont en vacances après la Coupe du monde, tout comme le Bleuet Boubacar Kamara qui vient de disputer l’Euro U19. De leur côté, Jorge Rolando et Grégory Sertic sont blessés. Tandis que Doria s'apprête à partir. L’entraîneur Rudi Garcia n’aura donc pas le choix, Aymen Abdennour et Tomas Hubocan devraient être titulaires en début de saison. D’où l’inquiétude de Jonatan MacHardy, surtout après les erreurs commises contre le Betis Séville (défaite 3-2) mardi.

« Quand on regarde les matchs de préparation de l'OM, et notamment celui contre le Betis Séville, on se dit : "qu'est-ce que c'est que cette défense centrale ?". Ils perdent 3-2 sur des cadeaux de la défense, a rappelé le consultant de RMC. Abdennour a été catastrophique, Hubocan aussi. Je mets Amavi de côté parce qu'il ne joue pas en défense centrale, mais il a aussi fait un très mauvais match. »

L’OM en danger ?

« Quand on regarde le panorama des défenseurs centraux qui seront disponibles pour la reprise du championnat, ce n'est pas joyeux. On se dirige vers une charnière Abdennour-Hubocan s'il est toujours là. Ou Abdennour-Sertic s'il est remis, a-t-il envisagé. Quand on regarde ça, on se dit qu'il y a urgence parce que l'OM recevra Toulouse et se déplacera à Nîmes sans aucune certitude derrière. » Heureusement pour Garcia, cette situation ne devrait pas durer trop longtemps.