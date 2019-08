OM : Au moins une bonne nouvelle dans le dossier Rongier

Dans : OM, Mercato, FC Nantes, OL.

Très décevant au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille cherche un joueur capable de redonner un peu de tonus dans l’entrejeu.

La cible prioritaire se nomme Valentin Rongier, même s’il sera pour l’heure difficile de faire craquer Nantes, qui réclame au moins 20 ME pour son capitaine. Une somme qui met pour l’heure l’OM hors course, à moins d’une belle vente ou d’un départ d’un gros salaire. Seule bonne nouvelle dans ce dossier complexe, Canal+ confirme que le club provençal est pour l’heure totalement seul à discuter avec les Canaris.

En effet, l’Olympique Lyonnais, qui avait mis le joueur de 24 ans dans son viseur pendant une bonne partie du marché des transferts, n’est désormais plus intéressé. Il faut dire que les dernières prestations ont rassuré les recruteurs rhodaniens avec la belle entame de saison de Lucas Tousart, les promesses de Jean Lucas, l’activité de Thiago Mendes et le rayonnement d’Houssem Aouar. Autant dire que l’OL ne sera pas là pour faire monter les enchères, et laisse donc sans problème l’OM s’activer sans concurrence dans ce possible transfert. Pas de quoi faire sourciller Nantes, qui ne compte pas lâcher Valentin Rongier pour une bouchée de pains, même si le joueur cache de moins en moins bien son envie de changer d’air cet été afin de franchir un cap sur un plan personnel.