OM : Au Mexique, Gignac ridiculise un supporter du PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Totalement épanoui chez les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac n’a pas mis de côté sa passion pour l’Olympique de Marseille.

Au contraire, le club phocéen fait toujours partie de son quotidien, lui qui regarde les matchs de l’OM à la télévision lorsque son planning le lui permet. Du coup, son aversion pour le Paris Saint-Germain n’a pas non plus disparu. Surtout au moment de comparer les stades et la ferveur des deux rivaux. « L'OM a un stade cent fois plus beau que le PSG, cent fois plus brillant, avec peut-être même cent fois plus de passion », estimait l’international français dans Intérieur Sport.

Un reportage où l’on voit l’attaquant de 31 ans disponible pour les supporters mexicains, à l’exception d’un en particulier. Et pour cause, ce fan a osé s’afficher devant le natif de Martigues avec la tunique du vice-champion de France. « C'est le maillot le plus moche du monde », a plaisanté Gignac, provoquant les rires des personnes présentes.