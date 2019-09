OM : Attention, Villas-Boas parle podium et OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Après cinq journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se retrouve au pied du podium avec ses dix unités.

Le week-end prochain, le club phocéen aura une occasion en or pour prendre des points à certains de ses adversaires directs. Mais avant de penser aux résultats de Lyon, Rennes, Lille ou Monaco, l’OM devra surtout assurer au Vélodrome face à Montpellier samedi. Avec l’objectif de remporter une quatrième victoire de suite en championnat. Pas de quoi griser André Villas-Boas, qui garde les pieds sur terre malgré l'euphorie ambiante.

« C'est une journée importante et je veux profiter de son calendrier. Lyon affronte le PSG, Rennes reçoit Lille, Monaco va à Reims, Nantes va à Strasbourg... On peut prendre trois points et mettre un peu de distance sur les autres. Lyon ? C’est un grand club, avec des joueurs incroyables. Il se trouve dans une mauvaise situation au niveau des résultats. Le podium ? Le classement est serré. Tu perds un match et tu redeviens 8e ou 10e. C'est trop imprévisible, ça change de journée en journée. Pas de grande joie, donc, seulement de la confiance pour arriver dans un bon état d'esprit. On aura une meilleure idée en février, en fonction des points glanés, de notre calendrier et de celui des adversaires », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur portugais, pour qui l’OL reste le favori numéro un pour concurrencer le PSG. Même si Lyon est actuellement dans le dur, comme AVB a pu le constater lors du nul contre le Zenit en Ligue des Champions mardi (1-1), le club rhodanien a quand même un effectif mieux taillé que celui de l’OM pour viser les sommets.