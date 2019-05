OM : Attention Marseille, Véronique Rabiot fait des émules à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain l'ont bien compris dans le cas d'Adrien Rabiot, il n'est jamais facile de négocier avec la maman d'un joueur, cette dernière ayant évidemment un lien beaucoup plus fort que n'importe quel agent avec son fils. Et du côté de l'Olympique de Marseille, on est en train de s'en rendre compte concernant Boubacar Kamara, la maman du jeune défenseur central de l'OM dont il se dit qu'elle s'implique autant que Véronique Rabiot lorsqu'il s'agit de gérer les intérêts et la carrière de son fils. Comme la prolongation de contrat de Boubacar Kamara traîne, alors certains y voient l'ombre de la maman du défenseur.

Et L'Equipe de préciser. « Elle supervise les négociations sur son futur au club. Après avoir finement temporisé en décembre, au moment où le joueur était au creux de la vague, le clan Kamara semble tout proche de trouver un accord salarial avec l’OM, fin mars. Seul point d’achoppement, la durée d’extension du bail : deux ans plus un en option pour le joueur, trois ans ferme pour l’OM. Rien d’insurmontable, mais la prolongation, imminente en avril, est sans cesse repoussée (...) Cathy est parfois comparée, dans les couloirs de la Commanderie, à Véronique Rabiot. Rançon de la gloire et d’une hyperactivité », explique le quotidien sportif, qui précise toutefois que cela n'a rien changé concernant l'attitude toujours très cordiale de Boubacar Kamara, lequel ne se prend pas la tête avec tout cela.