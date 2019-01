OM-ASM : Pierre Ménès lâche son prono pour le match de la peur

Dans : OM, Monaco, Ligue 1.

C’est un choc de la peur qui attend Marseille et Monaco, ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Malheur au vaincu puisque l’ASM est 19e de Ligue 1 et doit impérativement prendre des points dans la cité phocéenne, tandis que l’équipe de Rudi Garcia devra l’emporter pour croire toujours en son rêve de podium. La situation des deux équipes rend l’affiche quasiment impossible à pronostiquer. Néanmoins, Pierre Ménès s’est tout de même livré à ce petit jeu pour Unibet. Et selon le célèbre chroniqueur de Canal Plus, Marseille pourrait tout de même l’emporter, malgré la performance catastrophique contre Andrézieux, dimanche dernier à Geoffroy-Guichard.

« Ce dimanche, il y a… j’allais dire un « gros match », mais sur le papier ce n’est pas un gros match entre Marseille et Monaco. Mais en tout cas, un match très important et très instructif dans son résultat final. Marseille est dans un état lamentable après sa défaite ahurissante contre une équipe de National 2, Andrézieux. Que va-t-il se passer au Vélodrome ? Il y aura sans doute une ambiance hostile… Maintenant Monaco, même s’ils récupèrent Rony Lopes, c’est une équipe encore très handicapée. Si Marseille ne l’emporte pas, on est parti pour une vraie crise qui à mon avis, aura des conséquences importantes avec peut-être un changement d’entraîneur, de président… Je pronostique donc une victoire de l’OM » a expliqué le journaliste de la chaîne cryptée, convaincu qu’une défaite marseillaise plongerait le club dans un véritable KO. Et qui pense ainsi que les joueurs de Rudi Garcia feront le nécessaire pour éviter ce séisme…