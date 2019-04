OM : Après Lille et la Roma, il annonce la fin de Rudi Garcia à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

A la Une de son cahier sport de ce lundi, La Provence titre un terrible Le rejet avec les photos de Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia sur fond de Vélodrome. Après la nouvelle désillusion marseillaise vendredi à Bordeaux, le quotidien régional a interrogé les supporters les plus acharnés de l'OM histoire de connaître leur opinion sur le cas de l'entraîneur et du président de l'Olympique de Marseille. Et le moins que l'on puisse dire est que ces analyses sont sans pitié.

Un abonné depuis plus de 40 ans lâche même quelques missiles à destination de Rudi Garcia, dont il estime qu'il est en fin de course à l'OM. « Au final, l’équipe est déséquilibrée par les mauvais choix de l’entraîneur. Il est perdu, il y a un rejet complet de sa personne et on observe le même schéma qu’à la fin à Lille et à Rome. Je râle car le club est sportivement à la dérive et il faut reconstruire l’équipe. 190ME ont pourtant été dépensés sans qu’on ne sache l’utilité des investissements ni leur amortissement. On est dépité. Le projet était cohérent au début, mais aujourd’hui, il est déconnecté », explique Philippe, qui avoue ne finalement pas être si étonné que cela que l'Olympique de Marseille rate encore une fois le podium.