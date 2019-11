OM : Anigo tente de piquer une pépite du club

Dans : OM.

Ancien joueur, entraineur et directeur sportif de l’Olympique de Marseille, José Anigo est désormais en charge du scouting européen de Nottingham Forest.

José Anigo a ainsi rejoint un staff de plus en plus à consonance française depuis l’arrivée de Sabri Lamouchi. Si la préoccupation est bien évidemment la lutte pour remonter en Premier League, l’avenir est aussi préparé. C’est pourquoi la presse locale annonce qu’un jeune joueur de l’OM est sur les tablettes. Il s’agit de Jores Rahou, pensionnaire du centre de formation dont il est l’un des fleurons. A seulement 16 ans, le milieu offensif compte en effet déjà quelques apparitions avec la réserve, en Nationale 2. Et cette précocité a éveillé l’appétit de José Anigo, qui a toujours quelques entrées au sein de son ancien club puisqu’il était présent autour du match entre l’OM et Grasse, et s’est ensuite entretenu avec le jeune joueur.

Pour le Nottingham Post, le but était de faire venir l’un des éléments les plus prometteurs du club phocéen, et qui n’a bien évidemment pas encore signé professionnel à 16 ans. Il a toutefois déjà goûté au plus haut niveua, puisqu’en début de saison, André Villas-Boas avait convoqué Jores Rahou aux premiers entrainements dans un groupe élargi, signe de la confiance placée en lui par le club phocéen. De quoi forcément alertes les observateurs et notamment un José Anigo qui a toujours le regard tourné vers l’OM, même si le club phocéen a coupé officiellement les ponts avec lui.