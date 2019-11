OM : Anigo découvre le mercato en Angleterre, il adore

Dans : OM.

Longtemps viscéralement accroché à l’Olympique de Marseille, son club de coeur, José Anigo a fini par changer de cap quand la situation n’était plus tenable.

Après des passages en Afrique du Nord ou en Grèce, l’ancien joueur de l’OM se retrouve désormais parmi les responsables du scouting de Nottingham Forest. Une incroyable transformation pour celui qui a longtemps été en charge du recrutement à Marseille, et avoue s’être pris une grosse claque en voyant le mode de fonctionnement de l’autre côté de la Manche, même chez un club de seconde division.



« Le travail est complètement différent en Angleterre par rapport à la France. Il y a beaucoup d'analystes, de gens qui bossent, qui recoupent les infos. Ça fait un mois et demi que je découvre ce système, et les choses sont carrées. Il n'y a pas de temps de latence. Quand vous avez ciblé un bon joueur, si vous dites 'il faut le prendre', ils le prennent. En France, quand j'étais à Marseille, on disait souvent 'l'OM ne recrute pas, l'OM n'a pas vu celui-là'. Chacun a son travail, personne n'interfère dans le boulot de l'autre, donc à partir de là, quand tu dis au président, au directeur général ou au directeur sportif que le joueur est bon, ils ne cherchent pas à savoir le pourquoi du comment. Tu prends tes responsabilités. Par contre, si tu te plantes, tu vas être viré », a résumé sur RMC un José Anigo sous le charme des moyens humains et financiers mis à la disposition des clubs anglais.