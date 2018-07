OM : Ancelotti refuse Balotelli, ça sent bon pour l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

L’Olympique de Marseille, qui propose à Mario Balotelli le plus gros salaire de l’histoire du club, attend toujours patiemment la réponse de l'Italien.

Une réponse attendue d’ici à la fin de la semaine, et qui pourrait bien être favorable. Une tendance confirmée par Simone Rovera. Spécialiste du football italien pour RMC, le journaliste confirme que Naples ne souhaite pas recruter l’attaquant de l’OGC Nice. Une décision radicale de la part de Carlo Ancelotti, qui a des chances de faire les affaires de l’OM dans ce gros dossier du mercato.

« Ce qui est clair, c'est qu'Ancelotti veut un buteur. Son choix n°1 est Karim Benzema, et Balotelli est une des options suivantes. C'est un plan B, mais à suivre de près quand même, car Benzema vaut 50 M€ de transfert et environ 10 M€ de salaire annuel, ce qui est lourd pour le Napoli. Évidemment, si un club comme la Juve le voulait, il serait déjà là-bas, mais il est cher pour les autres, d'autant qu'ils connaissent le personnage » a confié le journaliste transalpin, interrogé par Le Phocéen, avant de poursuivre.

L'OM tient la corde selon Rovera

« De mon côté, je pense que Mario est plus intéressé par un retour en Italie, mais la chance de l'OM est qu'il n'est pas la priorité du Napoli. Si les dirigeants marseillais lui font une proposition ferme avec le salaire et la prime qu'il demande, le coup est vraiment jouable, car Naples n'a pas encore bougé et qu'Ancelotti ne semble pas hyper chaud ». Pour rappel, L’Equipe et La Provence affirment que l’OM a proposé un contrat de 3 ans à Super Mario, plus une année en option. Suffisant pour le convaincre ? Réponse imminente…