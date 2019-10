OM : Amavi se confie, il a trop de pression et il a peur

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué depuis plusieurs mois à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi traverse une période très délicate.

Auteur d’une première mi-temps catastrophique contre Rennes dimanche soir, le latéral gauche phocéen a été sorti dès la mi-temps par son entraîneur André Villas-Boas. Sans concurrence depuis le licenciement de Patrice Evra en novembre 2017, l’ancien Niçois est au fond du seau. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il est mauvais, et définitivement perdu pour la cause. C’est tout du moins ce que pense Guy Mengual, ancien entraîneur de Jordan Amavi.

« Je l'ai eu au téléphone en août, je lui ai dit de se relâcher, car il y a eu deux ou trois matches où il a fait de bonnes choses. Mais il se met trop de pression et cela se caractérise par du n'importe quoi. Il m'a répondu qu'il en était conscient. Il a peur de perdre le ballon. En plus, il n'a pas de chance : à chaque fois qu'il le perd, il y a danger derrière. C'est dans la tête. Il suffit d'un déclic. Il doit se remettre dans le droit chemin. Je ne suis pas inquiet pour lui, il est très gentil et a une mentalité extraordinaire. Il peut montrer beaucoup plus » a estimé dans La Provence celui qui a croisé la route de Jordan Amavi du côté des équipes de jeunes de l’OGC Nice, et qui est certain que le défenseur de l’OM peut montrer un autre visage. C’est dans son intérêt…