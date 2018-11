OM : Amavi largué, Garcia le chouineur, Riolo dégomme à tout va

Dans : OM, Ligue 1.

Au soir de la douzième journée de Ligue 1 et après la grosse déculottée reçue à Montpellier ce dimanche soir (0-3), l'Olympique de Marseille a la deuxième pire défense du championnat devant celle de Guingamp. Avec 21 buts concédés depuis le début de la saison, l'arrière-garde de Marseille fait peine à voir. Et face à un MHSC ultra-réaliste, les problèmes de l'OM ont été criants. Sur les trois buts encaissés, les Phocéens ont effectivement eu de grandes largesses. Si la charnière centrale Rami - Kamara n'a pas forcément été rassurante, c'est le cas de Jordan Amavi qui cristallise les débats, vu que le latéral gauche a été fautif sur le second but de Laborde en perdant bêtement la balle en début d'action.

Une mauvaise prestation, une de plus pour Amavi, qui indigne Daniel Riolo. « Amavi, personne l’a prévenu qu’il joue pour l’OM et pas pour Montpellier ? Sur quels faits de jeu va bien pouvoir chouiner Garcia ce soir ? Hum hum... », a lancé, sur Twitter, le journaliste, qui estime donc que l'entraîneur marseillais est le principal fautif de cette mini crise à l'OM, sachant qu'il ne prend pas forcément les bons choix, et notamment au niveau tactique, où le 4-3-3 ne semble pas convenir à des joueurs en perte de confiance.

