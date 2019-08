OM : Amavi et Strootman sont inutiles, ça tape dur !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Jordan Amavi et Kevin Strootman sont toujours à l'Olympique de Marseille et rien ne dit que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta trouveront un point de chute aux deux joueurs phocéens d'ici la fin du mercato. Mais ce jeudi, le défenseur et le milieu défensif de l'OM ont les oreilles qui sifflent salement. Et c'est pourtant un ancien du club phocéen qui a décidé de régler le compte d'Amavi et Strootman dont il estime qu'ils ne méritent pas une place au sein de l'équipe d'André Villas-Boas. Dans La Provence, c'est en effet Bernard Pardo qui balance quelques punchlines musclés.

« Le petit Rocchia, il fera toujours mieux qu’Amavi, parce que pour faire plus mal qu’Amavi, c’est difficile. Strootman erre comme une âme en peine, au prix où l’OM l’a payé, il ne fait pas deux mètres, il n’arrive pas à accélérer, alors qu’il doit donner l’impulsion, casser les lignes », constate l'ancien milieu défensif de l'Olympique de Marseille histoire d'habiller le Français et le Néerlandais pour l'hiver. Reste qu'à priori AVB et l'OM vont devoir composer avec Kevin Strootman et Jordan Amavi une saison de plus. A moins que la fin du mercato permette de trouver une solution.