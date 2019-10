OM : Amavi au bord des larmes, Marseille va trancher

Dans : OM, Ligue 1.

Pris en grippe par les supporters de l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi doit vite retrouver ses esprits sous peine de devoir partir rapidement de l'OM.

Neuvième de Ligue 1 ce dimanche matin, l’Olympique de Marseille peut se retrouver quatrième à seulement trois points de de Nantes, dauphin du PSG, en cas de victoire contre Strasbourg au Vélodrome. Une situation incroyable d’autant que l’OM reste sur quatre matchs sans victoire et qui doit beaucoup à l’incapacité des supposées grosses cylindrées à avancer. Mais pour battre les Alsaciens, les joueurs de Villas-Boas devront à la fois être efficaces offensivement, ce qui semble être le cas, et surtout resserrer les rangs d’une défense qui est clairement le maillon faible marseillais malgré un Steve Mandanda à son meilleur niveau.

Et au sein de la défense de l’Olympique de Marseille, il y a un joueur qui focalise l’attention, il s’agit de Jordan Amavi. Cible des quolibets du Vélodrome, le défenseur a bien du mal à reprendre ses esprits et semble très touché par cette situation. C’est ainsi que l’Equipe affirme ce dimanche qu’après le nul récemment concédé par l’OM face à Rennes au Vélodrome, Jordan Amavi, à la fois touché par les sifflets mais également conscient de sa prestation, était au bord des larmes une fois qu’il est rentré dans le vestiaire marseillais avec ses coéquipiers. « Il est resté confiné dans sa zone de confort, il ne pourra pas être plus bas qu’aujourd’hui, il n’a plus rien à perdre », a confié un proche du défenseur phocéen dans le quotidien sportif. A priori, les choses sont claires, Jordan Amavi va vite devoir rectifier le tir où les prochains mois jusqu’à la fin de la saison seront ses derniers à l’Olympique de Marseille.