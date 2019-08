OM : Alvaro Gonzalez, c'est 4 à 8ME à lâcher en 2020

Dans : OM, Mercato, Liga.

L'Olympique de Marseille a obtenu lors de ce mercato le prêt d'Alvaro Gonzalez par Villarreal, mais si le défenseur espagnol de 29 ans donne satisfaction André Villas-Boas, alors l'OM devra passer à la caisse en fin de saison afin de lever l'option d'achat prévue dans le contrat actuel. Et selon L'Equipe, le tarif n'est pas fixe, mais sera calculé en fonction du nombre de matches qu'Alvaro Gonzalez jouera sous le maillot de l'Olympique de Marseille. S'il brille avec l'OM, et devient un cadre du club phocéen, alors le défenseur pourrait coûter au final 8ME à Frank McCourt, tandis que l'option basse est à 4ME.

Mais du côté d'André Villas-Boas, on espère bien évidemment que le pari Gonzalez sera gagnant, 8ME n'étant pas un montant colossal à débourser pour un joueur sur lequel le coach portugais de l'Olympique de Marseille compte énormément cette saison. L'OM en ayant fini encore quelques années avec les achats hors de prix, ce genre de paris malin pourrait rapidement devenir la norme, en croisant juste les doigts pour qu'il soit gagnant. Et compte tenu du caractère d'Alvazo Gonzalez, on peut l'espérer.