OM : Alou Diarra valide cet énorme coup du mercato de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Sans son patron du milieu de terrain, l’Olympique de Marseille n’a remporté aucun match en championnat cette saison.

Comme face à Strasbourg, Luiz Gustavo a cruellement manqué sur la pelouse de Bordeaux dimanche soir. À peine six mois après son arrivée, l’international brésilien semble déjà indispensable à l’équilibre de l’équipe olympienne. De l’avis de la majorité des observateurs, l’ancien milieu de terrain de Wolfsburg donne une autre dimension à l’OM. Ancien milieu défensif du club phocéen, Alou Diarra confirme ce diagnostic…

Sans Gustavo, le patron c'est Sanson

« Le milieu brésilien a une très grande importance. C’est lui qui maintient et qui assure l’équilibre de son équipe et qui la sécurise dans les duels. Il est très important pour couper les contre adverses par son magnifique sens de l’anticipation » a lancé l’ex-international français dans les colonnes de L'Equipe avant de parler de Morgan Sanson, qui jouait au côté de Zambo-Anguissa en l’absence de Luiz Gustavo. « Sanson a impressionné. Il a encore montré une très grande polyvalence au milieu. Utilisé à trois postes différents, il a su amener de la vitesse et de la percussion et a bien su jouer entre les lignes. Il a comblé beaucoup de manques et a, en plus, su endosser le rôle du sauveur en égalisant à la fin. L’OM est le club parfait pour le faire grandir ». Déjà auteur de cinq buts en Ligue 1 cette saison, l’ancien milieu du MHSC pourrait former une paire complémentaire et très séduisante avec Luiz Gustavo dans les semaines prochaines… À moins que Rudi Garcia ne décide de maintenir sa confiance à Zambo Anguissa.