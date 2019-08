OM : Alors, blessé ou pas ? Benedetto dit toute la vérité

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce lundi, l’Olympique de Marseille a officiellement présenté son nouveau buteur, Dario Benedetto. Après un mois de négociations, le club phocéen tient enfin son avant-centre. Mais dans quel état physique est-il, alors qu’en Argentine, on évoquait une déchire au mollet il y a deux semaines ? Le principal intéressé a répondu aux rumeurs devant la presse, indiquant qu’il a souffert, il y a quelques jours, d’une tension au ligament sans gravité.

« Physiquement, je me sens très bien. J'ai eu une petite tension au ligament interne qui m'a peut-être fait rater quelques entraînements. Mais en vérité, je me sens très bien, c'est juste une question de jours pour rejoindre mes coéquipiers à l'entraînement. Mais je me sens très bien physiquement. Je ne pourrai peut-être pas être présent pour la première journée, pour ne pas prendre de risque avec la lésion. Mais pour la suivante, si je m'entraîne bien et normalement avec l'équipe, je serai là à coup sûr » a indiqué Dario Benedetto, optimiste quant à ses chances de disputer la rencontre à Nantes dans deux semaines.