OM : Allez Paris.. FC, le cri du coeur de Maxime Lopez

Dans : OM, PSG, Ligue 2.

S’il connaît une période plus délicate actuellement avec l’OM, Maxime Lopez demeure un grand espoir du club provençal mais aussi du football français. Ses qualités lui permettent d’avoir déjà une place en équipe de France espoirs, mais aussi des courtisans de luxe pour la suite de sa carrière. Mais son départ n’est pas pour tout de suite, étant donné son attachement à son club formateur, et aussi son rêve de jouer un jour en Ligue 1 avec son grand frère. Ce dernier évolue désormais au Paris FC, après une arrivée en provenance de Marseille Consolat l’été dernier. Avec deux buts en huit matchs, il a pris part au très bon départ des Parisiens en Ligue 2, et fait la fierté de son petit frère.

« Je n’avais aucun doute sur son potentiel, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi vite au monde professionnel. S'il continue comme ça, bien sûr qu'il va arriver en Ligue1. Le kif serai de jouer un jour ensemble », a fait savoir le joueur de l’OM, qui suit donc de près les performances du club de la capitale. A commencer par la confrontation face au Gazelec Ajaccio, ce vendredi soir.