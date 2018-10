OM : Alerte à l'OM, Beye a détecté un problème avec Thauvin

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche sur la pelouse de Lille, les joueurs offensifs de l’Olympique de Marseille n’ont pas vraiment été à la fête.

En effet, l’absence de Dimitri Payet (remplaçant) a pesé lourd dans la prestation offensive de l’équipe de Rudi Garcia. Bien seul à se bouger devant, Florian Thauvin a clairement laissé transparaître sa frustration en fin de match, ne faisant plus aucun effort et affichant une réelle nonchalance dans les dernières minutes du match. Une attitude qui n’a pas échappé à Habib Beye, lequel a commenté le match pour Canal Plus.

« Je ne sais pas s’il y a le feu mais il y a un vrai problème. Je veux pointer du doigt l’attitude de Thauvin… Il avait vraiment une nonchalance chez lui et une forme de désinvolture en fin de match. C’était assez étonnant mais très flagrant » a confié l’ancien capitaine de l’OM avant de revenir sur la prestation globale de l’équipe marseillaise à Lille. « Il y a des absents mais quand je vois l’équipe de départ, il y a des Strootman, Ocampos, Gustavo… On attend beaucoup plus de l’OM. C’est insuffisant collectivement. C’est inquiétant de prendre autant de buts mais aussi d’avoir si peu de fond de jeu ». A n’en pas douter, Rudi Garcia poussera un gros coup de gueule cette semaine avant les matchs contre Limassol et Caen. Reste à voir si cela sera suffisant…