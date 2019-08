OM : Adil Rami va montrer à Eyraud qu'il s'est planté

Dans : OM, Ligue 1.

Invité ce lundi soir de RMC, Adil Rami a confirmé que son contrat avec l'Olympique de Marseille était résilié et qu'il était libre de signer où il le souhaitait. Même s'il n'est pas entré dans les détails de cette rupture, le champion du monde a reconnu qu'il avait confié à ses avocats la charge de régler cette histoire et à priori ce ne sera pas du tout à l'amiable. Concernant son avenir, Adil Rami a précisé qu'il avait des contacts et qu'il était motivé comme jamais, histoire de montrer à Jacques-Henri Eyraud qu'il avait eu tort de le virer brutalement.

Et Adil Rami de faire part de son désir de revenir au sommet. « Je n'attends qu'une chose: trouver un club et montrer à tout le monde que je suis encore là. J’ai envie de donner tort à certains dirigeants (...) Ce qui me plaît, j'aime ça, c'est quand on n'a plus confiance en moi et quand on pense qu'on a réussi à m'enterrer. C'est là que je ressors de tout ça. C'est la force de mon mental », a expliqué le défenseur, qui a précisé qu'il travaillait physiquement depuis plusieurs mois pour être opérationnel quand il rejoindra un clubs. Avis aux amateurs.