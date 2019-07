OM : Adil Rami, un bobard XXL qui peut lui coûter 7ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

On le sait, le président de l'Olympique de Marseille a convoqué et reçu Adil Rami mercredi dernier dans un bureau de la Commanderie, suite à un premier courrier recommandé envoyé au Champion du monde la semaine précédente. Si le ton est monté entre l'OM et Adil Rami, ce n'est pas lié à la séparation tumultueuse entre le défenseur et Pamela Anderson, mais à la volonté de Jacques-Henri Eyraud de sanctionner son joueur pour un comportement jugé inadmissible en fin de saison, avec évidemment le désir à peine caché de voir Adil Rami partir à deux ans de la fin de son contrat. Reçu par son président, le joueur a appris que l'Olympique de Marseille lui reprochait notamment son absence à l'entraînement le lundi 20 mai, l'international participant ce jour-là à Fort-Boyard alors qu'il était blessé.

Adil Rami avait fait savoir que Rudi Garcia était informé de cela et avait donné son accord. Mais selon La Provence, les dirigeants marseillais accusent le joueur d'avoir menti, puisque si l'entraîneur avait effectivement autorisé son défenseur à ne pas venir à l'entraînement, c'est parce que ce dernier avait fait état d'une raison familiale et pas du tout d'une participation à une émission. Autrement dit, si ce mensonge est confirmé, l'Olympique de Marseille pourrait décider de se lancer dans une action juridique afin de se séparer d'Adil Rami et ainsi faire l'économie des 7,2ME de salaires et primes que l'OM devra payer si le joueur va au bout de son contrat. A moins qu'une solution amiable soit trouvée et que Rami soit libéré de son contrat en échange d'un chèque nettement moins conséquent...