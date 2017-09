OM : Adil Rami, le cadre qui refuse de parler dans le vestiaire

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué pour son mercato estival, l’Olympique de Marseille a pourtant réalisé quelques bonnes pioches à l’image d’Adil Rami.

Comme pressenti, le défenseur central est vite devenu le patron de la charnière marseillaise. Pour l’entraîneur Rudi Garcia, l’ancien joueur du FC Séville représente forcément un cadre de son effectif. Du moins sur le terrain. Car dans le vestiaire, l’international français n’est pas du genre à prendre la parole. Malgré les demandes du staff technique, Rami refuse de devenir un leader à l’OM et l’assume parfaitement.

« On me demande au club de m’exprimer plus, d’avoir un discours plus affirmé pour motiver le vestiaire. Je préfère marcher à l’ombre et donner l’image d’un mec qui se bat sur la pelouse, a expliqué le natif de Bastia au journal L’Equipe. Je fais mon "taf" et si j’ai besoin de parler, je le fais sur le terrain. Mon Twitter n’est d’ailleurs plus actif. Les réseaux sociaux, ça nous pourrit mentalement. C’était comme une drogue. J'ai quand même un compte Instagram pour suivre ce qui se fait au niveau de la mode. J'adore ça. » Au moins, les Marseillais pourront compter sur les conseils vestimentaires de Rami...