OM : Adil Rami et Mario Balotelli, les choses sont claires !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Vendredi soir, on a vu Adil Rami et Mario Balotelli discuter après le match France-Italie, et évidemment tout le monde se demande de quoi le défenseur marseillais et l'attaquant niçois ont parlé. En effet, les rumeurs font de Super Mario le fameux « grand attaquant » attendu par l'Olympique de Marseille. Mais ce dimanche, sur TF1, s'il a reconnu que la signature de Mario Balotelli serait évidemment une bonne chose, Adil Rami a relativisé la teneur du dialogue entre les deux joueurs.

« Tout le monde sait que c'est un grand attaquant. Il peut être bien à l'OM. Il a pris énormément de maturité. Pour jouer à Marseille, il faut un sacré caractère, du potentiel et, surtout, aimer le foot et mouiller le maillot. Mario, ça peut être quelqu'un de très important dans le groupe. Mais ce ne sont que les paroles d'un simple joueur qui fait partie du collectif de l'OM, a d’abord expliqué Adil Rami, avant d’en dire plus sur les propos échangés avec l’international italien sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Je n'ai pas été convaincant avec Mario Balotelli, car je n'ai pas à l'être, et je n'ai pas fait le forcing. Je ne suis pas un agent, pas un entraîneur. Je parlais avec Mario parce que je le connais depuis très longtemps, je l'apprécie humainement. On a parlé un peu de tout, de rien. Ça reste une discussion qui nous regarde.»