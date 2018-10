OM : Adil Rami demande à Pamela Anderson de lui faire ce cadeau

Dans : OM, Equipe de France, Ligue 1.

Samedi soir, Adil Rami a commenté depuis la salle de presse de la Commanderie, à Marseille, la présence de sa compagne, Pamela Anderson, dans l'émission Danse avec les Stars. Invité par TF1 à s'exprimer sur la star américaine, qui blessée a déclaré forfait pour l'émission de samedi, le défenseur de l'Olympique de Marseille a reconnu qu'il espérait très fort que Pamela Anderson soit sacrée à la fin de ce show télé.

« Elle m'a bluffé parce que c'était vraiment extraordinaire. La semaine passée, elle a fini première ex-aequo, ce n'est pas rien. C'est gracieux, c'est beau, elle a tout et on ne parle pas de sa beauté, c'est hors-catégorie. En ce moment, on n'est pas souvent ensemble, je la vois très peu. Je lui dis souvent: "Tu gagnes, tu reviens, tu ramènes la coupe à la maison"», a lancé un Adil Rami visiblement très heureux de voir sa dame de coeur briller sur le plateau de TF1. Reste que Pamela Anderson souffre d'un hématome au mollet et que si elle devait encore renoncer à l'émission de samedi prochaine, alors elle serait définitivement éliminée, le règlement de Danse avec les stars n'autorisant qu'un forfait médical par saison.