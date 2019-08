OM : Adil Rami de retour à l'entraînement, le coup de tonnerre !

Dans : OM, Ligue 1.

Pour une surprise ce serait évidemment une énorme surprise. Mis à l'écart depuis la reprise de l'entraînement par les dirigeants de l'Olympique de Marseille, et reçu la semaine passée par les dirigeants de l'OM, Adil Rami pourrait bien ne pas en avoir totalement fini avec le club phocéen. En effet, à une semaine de la reprise du Championnat de Ligue 1, qui verra Marseille recevoir Reims au Vélodrome, Matthias Manteghetti, journaliste de Canal+, affirme que le Champion du monde de l'OM va reprendre le chemin de la Commanderie pour s'entraîner, ce qui balaie d'un seul coup la rumeur d'un limogeage pur et simple d'Adil Rami suite à sa participation à Fort-Boyard.

Et s'il revient travailler avec ses coéquipiers marseillais, Adil Rami ne fera cependant pas de vieux os à l'Olympique de Marseille. « Adil Rami devrait très rapidement réintégrer le groupe et reprendre l’entraînement sous les ordres de Villas-Boas. Un retour prochain à Marseille... Pour mieux accélérer les discussions quant à son départ du club », précise le journaliste, qui pense que Jacques-Henri Eyraud et Adil Rami ont trouvé un terrain d'entente afin d'accélérer le processus d'un transfert du défenseur à qui il reste encore deux ans de contrat et un coquet salaire.